Шальная пуля санкций: почему в мире сокращаются вложения в доллар и бумаги США

Все больше стран возвращают свои золотые резервы из иностранных банков. Во многом это связывают с антироссийскими санкциями - в частности, с заморозкой части активов ЦБ. В результате спрос на драгоценные металлы заметно вырос.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пока западные чиновники ломают голову, как законным образом изъять российские золотовалютные резервы, фондовый рынок штормит: согласно опросу крупной инвестиционной компании Invesco, значительная доля мировых центробанков обеспокоена созданным прецедентом.

«В связи с нарастанием глобальной напряженности, 68% центральных банков держат часть своих золотых резервов внутри страны по сравнению с 50% в 2020 году. Ожидается, что через пять лет эта цифра вырастет до 74%», - говорится в исследовании компании.

Всего за полвека, с тех пор как американцы отвязали доллар от золота, валюта стала доминирующим инструментом расчетов, а с недавних пор и санкционной пулей. Однако пуля оказалась шальная и привела к эффекту, который сейчас принято называть «дедолларизацией». Но быстрого отказа от американских денег ждать не стоит.

«К сожалению, его мало чем можно заменить. Евро может присоединиться к санкциям. Доля юаней, швейцарских франков, британского фунта стерлингов мала. Остается золото», - считает аналитик банковской сферы, эксперт валютного рынка Владимир Шевченко.

Золотая лихорадка нового времени: действительно, спрос на драгметаллы вырос. 40% центробанков за последние три года увеличили золотые запасы. 68% хранят его у себя. Но все же самое большое хранилище в мире пока за американцами: более 8 тысяч тонн в слитках и золотых монетах находится в США. И не только свое, но и чужое - в основном, стран-союзников. Старик над златом чахнет - это точно про Вашингтон. Ведь даже партнерам они не торопятся его отдавать, и вспоминается один эпизод с немцами.

«Они попросили свое золото вернуть. И был большой скандал. Сначала аудиторов Бундесбанка не допускали в хранилище. Американцы говорили, что не могут обеспечить безопасность процесса, немцы раздули скандал. Второй звоночек - когда Банк Англии отказался выдавать золото Венесуэле. Когда к власти пришел Мадуро, это золото было экспроприировано. Англичане даже обещали отдать его оппозиционному лидеру Венесуэлы», - говорит финансовый аналитик Алексей Вязовский.

Это было еще до начала специальной военной операции и развязанной против России санкционной войны. Теперь же активные участники рынка задумались: по статистике, два из пяти центробанков мира боятся заморозки активов. В золото инвестируют Китай, Россия, страны Персидского залива и одно из государств-участников НАТО - Турция. Тем самым сокращаются вложения в доллар и казначейские бумаги США. В это же время на расчеты в нацвалютах переходит все больше стран. Первый из конкурентов доллару - юань. Даже сторонники Вашингтона Таиланд и Филиппины частично присоединяются к платежам в китайской валюте.

«Что касается единой валюты стран БРИКС, мне кажется, это вопрос не ближайшей встречи на высшем уровне. Пока речь пойдет об усилении двусторонних расчетов в национальных валютах. А единая валюта БРИКС требует подготовки, это может произойти в отдаленной перспективе. В 2022 году МВФ опубликовал данные, которые свидетельствуют о том, что вклад стран БРИКС в мировой ВВП опередил аналогичные показатели G7, если считать в сопоставимых ценах», - говорит проректор РАНХиГС при президенте РФ Андрей Марголин.

Падение спроса на доллар повлечет за собой увеличение госдолга США, который и так достиг рекордных 30 триллионов. В американском Мифине полагают, что ситуация под контролем.

«По вопросу валюты мне хотелось бы повторить то, что я уже говорила ранее. А именно - что Соединенные Штаты могут быть спокойны относительно роли доллара в международных транзакциях. Мы уверены, что и в последующие годы доллар будет упрощать международную торговлю и выступать в качестве основной резервной валюты», - считает министр финансов США Джаннет Йеллен.

И все же слухи о смерти доллара, как говорил Марк Твен, сильно преувеличены. Пока доля американской валюты в активах придерживается 60%. Однако цифра эта, хоть и медленно, но идет вниз.