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Президент РФ Владимир Путин предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных. Об этом он сообщил на Форуме будущих технологий «Квантовый мир. Вычисления и связь».

«Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно национальный проект по формированию экономики данных», - сказал он.

Путин назвал этапы, которых должен коснуться новый национальный проект по формированию экономики данных.

«Это сбор данных. Имею в виду высокочувствительные датчики, включая квантовые сенсоры, которые радикально повышают точность позиционирования объектов, позволяют обнаруживать заболевания на ранних стадиях, применяются в других передовых областях, например в системах спутниковой связи», - отметил президент.

Второй этап - развитие систем связи, в том числе следующих поколений, что важно для развития робототехники и беспилотных систем. Третьим этапом президент назвал создание и развитие суверенной инфраструктуры для вычисления и хранения данных в стране, отечественных облачных и вычислительных мощностей. Четвертый этап - безопасность данных. Также надо продолжать работу над технологиями квантовой коммуникации и шифрования.

В ходе своего выступления Путин заявил, что оппоненты нашей страны ожидали, что Россия сдастся, однако, подчеркнул он, страна будет идти вперед собственным путем.