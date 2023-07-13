Путин предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных
Президент РФ Владимир Путин предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных. Об этом он сообщил на Форуме будущих технологий «Квантовый мир. Вычисления и связь».
«Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно национальный проект по формированию экономики данных», - сказал он.
Путин назвал этапы, которых должен коснуться новый национальный проект по формированию экономики данных.
«Это сбор данных. Имею в виду высокочувствительные датчики, включая квантовые сенсоры, которые радикально повышают точность позиционирования объектов, позволяют обнаруживать заболевания на ранних стадиях, применяются в других передовых областях, например в системах спутниковой связи», - отметил президент.
Второй этап - развитие систем связи, в том числе следующих поколений, что важно для развития робототехники и беспилотных систем. Третьим этапом президент назвал создание и развитие суверенной инфраструктуры для вычисления и хранения данных в стране, отечественных облачных и вычислительных мощностей. Четвертый этап - безопасность данных. Также надо продолжать работу над технологиями квантовой коммуникации и шифрования.
В ходе своего выступления Путин заявил, что оппоненты нашей страны ожидали, что Россия сдастся, однако, подчеркнул он, страна будет идти вперед собственным путем.