Путин объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей

Глава государства подчеркнул, что будет оказана поддержка ученым, которые уехали из России, но решили вернуться.

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Путин поручил предусмотреть финансирование мегагрантов для исследователей до 2026 года. Об этом президент сообщил в ходе выступления на Форуме будущих технологий «Квантовый мир. Вычисления и связь».

По словам главы государства, в рамках этой программы окажут поддержку ученым, которые уехали из России, но решили вернуться. Размеры мегагрантов нужно повысить, а сроки реализации проектов увеличить.

По словам Путина, за пять лет ученый должен получить на свой проект в общей сложности полмиллиарда рублей.

В ходе форума президент также предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных.