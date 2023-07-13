Путин объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей
Глава государства подчеркнул, что будет оказана поддержка ученым, которые уехали из России, но решили вернуться.
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Путин поручил предусмотреть финансирование мегагрантов для исследователей до 2026 года. Об этом президент сообщил в ходе выступления на Форуме будущих технологий «Квантовый мир. Вычисления и связь».
По словам главы государства, в рамках этой программы окажут поддержку ученым, которые уехали из России, но решили вернуться. Размеры мегагрантов нужно повысить, а сроки реализации проектов увеличить.
По словам Путина, за пять лет ученый должен получить на свой проект в общей сложности полмиллиарда рублей.
В ходе форума президент также предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных.