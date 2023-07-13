В Новосибирске совершил жесткую посадку частный легкомоторный самолет
Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация.
© Видео: МЧС РФ © Фото: mchs54, Telegram
В Новосибирске совершил жесткую посадку частный легкомоторный самолет. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС. Кроме того, опубликованы фотографии и видео с места ЧП.
Как уточняется, жесткая посадка произошла в лесном массиве рядом с аэропортом «Северный».
В общей сложности на борту воздушного судна находились три человека, двоим пострадавшим потребовалась госпитализация, у них травмы различной степени тяжести.
«В результате происшествия воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси», - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В конце июня легкомоторный самолет рухнул в подмосковном Ступино. Тогда погибли два человека.