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В Новосибирске совершил жесткую посадку частный легкомоторный самолет. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС. Кроме того, опубликованы фотографии и видео с места ЧП.

Как уточняется, жесткая посадка произошла в лесном массиве рядом с аэропортом «Северный».

В общей сложности на борту воздушного судна находились три человека, двоим пострадавшим потребовалась госпитализация, у них травмы различной степени тяжести.

«В результате происшествия воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси», - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В конце июня легкомоторный самолет рухнул в подмосковном Ступино. Тогда погибли два человека.