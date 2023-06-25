В стране и мире Двое погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье Ирина Елагина Инцидент произошел в поселке Малино под Ступино. © Фото: Serguei Fomine, Global Look Press Читайте нас на: Легкомоторный самолет Як-52 упал в подмосковном Ступино утром 25 июня. Об инциденте у поселка Малино сообщили экстренные службы. Уточняется, что на борту самолета находились два человека. Они погибли при крушении пилотируемого аппарата. Ранее сообщалось о жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna - 172 в Новосибирске, там обошлось без пострадавших. Экспертное мнение и аналитика