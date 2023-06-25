Двое погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье
Инцидент произошел в поселке Малино под Ступино.
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press
Легкомоторный самолет Як-52 упал в подмосковном Ступино утром 25 июня. Об инциденте у поселка Малино сообщили экстренные службы.
Уточняется, что на борту самолета находились два человека. Они погибли при крушении пилотируемого аппарата.
Ранее сообщалось о жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna - 172 в Новосибирске, там обошлось без пострадавших.