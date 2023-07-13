В Нижегородской области ищут мужчину, который похитил двух подростков

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Неизвестный мужчина похитил двух подростков в Нижегородской области, но позже они смогли убежать. Сейчас его разыскивают, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ по региону.

История с похищением произошла в районе поселка Малое Козино. Злоумышленник вытащил нож, велел молодым людям сесть в машину и уехал с ними. По дороге автомобиль застрял и остановился. Похититель связал подростков и сбежал. Пока он отсутствовал, молодые люди выбрались, покинули место происшествия и обратились за помощью.

Сейчас устанавливается личность подозреваемого, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее были задержаны двое молодых людей, снявших скальп юноше из-за цветных волос в подмосковной Электростали.