Подозреваемый рассказал, как пьяным снимал скальп с жителя Электростали

Мужчина передал извинения пострадавшему и его семье, а также выразил желание помочь деньгами на лечение.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК Звезда

Подозреваемый рассказал журналистам в зале суда, что пьяным снимал скальп с жителя Электростали. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».

По его словам, идея снять скальп пришла обоим, но резал кожу именно он. Произошедшие зверства объяснил тем, что был пьяным, а когда уже снял скальп - испугался крови и убежал.

«Пьяные были все... из-за этого... Были моменты, что и волосы, поведение (не понравились. - Прим. ред.)... В один момент посмотрел, что у меня руки в крови, я оттуда скрылся», - объяснил он.

Подозреваемый признался в содеянном и заявил, что очень сожалеет. Также мужчина передал извинения пострадавшему и его семье, выразил желание помочь деньгами на лечение.

Ранее стало известно, что следователи попросили суд заключить под стражу двух подозреваемых.