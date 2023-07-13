Путин: Россия приобретала технологии за рубежом как в супермаркете готовых решений

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Российский лидер Владимир Путин во время выступления на Форуме будущих технологий «Квантовый мир. Вычисления и связь» обратил внимание на то, что Россию пытались подсадить на зарубежные технологические платформы и стандарты.

«Любыми путями пытались в буквальном смысле подсадить нашу страну на зарубежные технологические платформы и стандарты. И надо признать, не без успеха», - сказал он.

Президент РФ отметил, что между общими словами об открытости и собственной рубашке, которая ближе к телу, разница есть, наша страна видит эту разницу на практике.

Ранее Россия приобретала технологии за рубежом «как в супермаркете готовых решений», однако теперь необходимые выводы сделаны, подчеркнул российский лидер.

В ходе выступления на Форуме Путин также заметил, что оппоненты России ожидали, что наша страна отступит, но РФ будет продолжать двигаться вперед.