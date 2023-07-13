Путин: наши оппоненты рассчитывали, что мы сдадимся, но Россия будет идти вперед

Наша страна будет укреплять взаимовыгодные научные альянсы с другими государствами, отметил президент РФ.

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Глава государства Владимир Путин заявил, что оппоненты нашей страны ожидали, что Россия сдастся, однако, подчеркнул он, РФ будет идти вперед.

Такое заявление президент сделал в ходе выступления на Форуме будущих технологий «Квантовый мир. Вычисления и связь».

«Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого», - сказал он.

Российский лидер обратил внимание на то, что Россия не собирается замыкаться, страна будет укреплять взаимовыгодные научные альянсы с другими государствами.

Во время выступления на Форуме Путин, в частности, выступил с предложением подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных.