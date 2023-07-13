Вывоз православных ценностей может быть оформлен как практика отправки в третьи страны, чтобы святыням могли поклониться верующие.

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Власти в Киеве и патриарх Константинопольской православной церкви (т.н. Фанар) Варфоломей проводят переговоры о вывозе с Украины христианских ценностей, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Святыни предполагается вывезти из-за якобы угрозы уничтожения в ходе российских бомбардировок.

Вывоз православных ценностей может быть оформлен как элемент постоянной межцерковной практики по отправке в третьи государства, чтобы им могли поклониться верующие, говорится в сообщении.

Как рассчитывают в Киеве, так нынешние власти смогут избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу при молчаливом согласии внешних партнеров и международных организаций, включая ЮНЕСКО.

Список предметов для предстоящей передачи на «хранение» в храмах Константинопольской православной церкви было решено согласовать в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул. Чтобы эта операция выглядела правдоподобно, ценности должны иметь отношение к мировому христианству или византийскому православному наследию.

Например, предполагается вывезти часть мощей Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона из расположенных в Одессе Свято-Ильинского и Свято-Пантелеимоновского мужских монастырей, а также элементы Креста Господня из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря РПЦ в Ровенской области, сообщил Сергей Нарышкин.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как следом за иконами из Киево-Печерской Лавры собираются изъять мощи Ильи Муромца, Нестора Летописца и прочие древние русские святыни и реликвии.