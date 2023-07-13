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Пограничники посадили в Курской области украинский FPV-дрон

Анна Назайкина
16:58 13.07.2023
Беспилотник ударился о землю и взорвался, никто не пострадал.
Пограничники посадили в Курской области украинский FPV-дрон
© Фото: gubernator_46, Telegram
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Российские пограничники посадили в Курской области украинский FPV-дрон средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Кроме того, он опубликовал кадры с беспилотником в своем Telegram-канале.

«Наши пограничники в Суджанском районе приземлили вражеский FPV-дрон средствами РЭБ», - написал он.

Губернатор уточнил, что дрон ударился о землю и взорвался. По словам Старовойта, в результате произошедшего никто не пострадал, повреждений нет.

Ранее глава Курской области сообщил об обстреле украинскими боевиками села Троицкое. Пострадала местная жительница, она получила осколочное ранение плеча.

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