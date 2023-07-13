Жительница села в Курской области получила осколочное ранение при обстреле ВСУ

В настоящий момент женщина находится в больнице, куда ее доставили на скорой.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле населенного пункта Троицкое. Кроме того, глава региона опубликовал фото последствий обстрела ВСУ.

В результате произошедшего мирная жительница получила осколочное ранение плеча, сейчас она находится в больнице, куда ее экстренно доставили медики.

«В населенном пункте зафиксировано 5 прилетов», - написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в некоторых домовладениях пострадали хозпостройки, также при обстреле повреждения получила ЛЭП. Старовойт пообещал, что жителям села вернут электричество.

Накануне сообщалось об обстреле села Теткино в Курской области. Тогда в результате действий ВСУ была обесточена часть поселка.