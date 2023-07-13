Минтранс счел безосновательным прогноз о росте цен на авиабилеты на 40%

По словам Игоря Чалика, цены на авиабилеты во внутреннем сообщении России с января по май 2023 года выросли на 6,2% (420 рублей).

© Фото: Viktor Borzyh, Russian Look, GlobalLookPress

Проноз о возможном росте цен на авиабилеты до 40% не имеет оснований, заявил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик. По его словам, меры господдержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены.

Ранее совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев сказал, что стоимость авиабилетов в России в 2023 году может увеличиться на внутренних рейсах на 15-20%, на международных - до 40%. По его словам, расходы перевозчиков значительно выросли. Он напомнил, что на стоимости билетов отражается рост цен на запчасти, а они существенно подорожали.

По словам Игоря Чалика, цены на авиабилеты во внутреннем сообщении России с января по май 2023 года выросли на 6,2% (420 рублей) по отношению к такому же периоду 2022 года.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что стоимость авиаперелетов в России летом 2023 года вырастет, по оценкам, на 10%.