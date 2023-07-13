Лихачев заявил, что у России была информация о недавних планах Киева ударить по ЗАЭС
Россия располагала информацией о недавних планах Киева ударить по Запорожской АЭС. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
На это, по словам Лихачева, указывали разведданные российских военных и сведения, полученные от попавших в плен диверсантов.
Гендиректор Росатома заявил, что «надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв станции». Так он прокомментировал заявления Киева о якобы намерениях России взорвать ЗАЭС.
На атомной станции каждый день работают 3,5 тысячи человек, сказал Лихачев. Большая часть людей приехала на ЗАЭС со всей России, чтобы участвовать в решении технологических вопросов на станции, вопросов ее безопасности, и в развитии Энергодара.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о задержании украинских диверсантов, которые готовили атаку на ЗАЭС. По его словам, эти люди должны были наводить ракеты на атомную электростанцию.