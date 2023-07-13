Действия снявших скальп с жителя Электростали квалифицировали по более тяжкой статье

В ближайшее время с обвиняемыми продолжат проводить следственные действия.

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Снявшим скальп с 19-летнего жителя Электростали переквалифицировали дело по более тяжкой статье - им предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в СК РФ.

«Действия нападавших квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса РФ», - говорится в сообщении.

Теперь речь идет о ч. 3 ст. 111 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ. В ближайшее время с обвиняемыми продолжат проводить следственные действия.

Накануне один из подозреваемых рассказал журналистам в зале суда, что снять скальп они решили из-за того, что им не понравилось поведение и внешний вид парня. Мужчина объяснил, что был пьяным, и как только понял, что режет не волосы, а кожу головы, и увидел кровь на руках, сразу сбежал с места преступления.

Ранее врач заявил, что пострадавшему молодому человеку предстоит кожная пластика.