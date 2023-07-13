МО РФ: российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные сегодня ночью нанесли удар по местам хранения украинских боеприпасов, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ», - сказал он на брифинге.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал о безуспешных попытках киевских формирований наступать на трех направлениях - Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком. Украинская сторона несет тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике, все атаки националистов успешно отбиваются нашими бойцами. Только на одном Донецком направлении потери противника в живой силе составили до 480 человек.

Между тем один из взятых российскими бойцами в плен украинцев рассказал, как его подразделение отправили на самые горячие позиции и обстреляли свои же, когда они сдавались.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.