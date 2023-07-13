Армия Армия Армия

МО РФ: российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ

14:11 13.07.2023
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, заявили в Минобороны России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Российские военные сегодня ночью нанесли удар по местам хранения украинских боеприпасов, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ», - сказал он на брифинге.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал о безуспешных попытках киевских формирований наступать на трех направлениях - Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком. Украинская сторона несет тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике, все атаки националистов успешно отбиваются нашими бойцами. Только на одном Донецком направлении потери противника в живой силе составили до 480 человек.

Между тем один из взятых российскими бойцами в плен украинцев рассказал, как его подразделение отправили на самые горячие позиции и обстреляли свои же, когда они сдавались.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:32 В стране и мире
В Киеве разрешили заменить герб СССР на трезубец на памятнике «Родина-мать»
14:01 В стране и мире
Жительница села в Курской области получила осколочное ранение при обстреле ВСУ
13:09 В стране и мире
Автомобилистов предупредили о появлении новой синей разметки в Москве
13:08 В стране и мире
В Пентагоне заявили, что Украина вступит в НАТО после конфликта
12:05 ОПК
Минобороны России получило новую партию истребителей Су-35С
Популярное
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина 29 июня в Кремле
Видео
МО РФ показало видео с принятой от ЧВК «Вагнер» военной техникой
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Видео
Поезд сбил двух человек на платформе Лось в Москве
Видео
На видео попал момент, как у рухнувшего в Сомали лайнера отлетают крылья
Видео
Киссинджер признался «Зеленскому», что Горбачеву обещали не расширять НАТО на восток
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.