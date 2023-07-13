Пленный рассказал, как ВСУ обстреляли его подразделение во время сдачи в плен

Попав на передовую, украинцы сдались в плен. В это время свои же накрыли их минометами.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Юрий Дмитриев рассказал, как его подразделение отправили на самые горячие позиции без поддержки, при этом военнослужащие даже не могли связаться по рации с командованием. Видеозапись беседы с ним публикует Минобороны России.

«Позиции, где нас взяли, самые передовые, самые жесткие. Нас отправили, грубо говоря, на мясо без поддержки. По рации пытались сообщить, что творится. Никто не выходил на связь. Когда сдались в плен, потому что безвыходная ситуация, минут 15-20 нам не отвечали. Как будто забыли - кончились бойцы, да и все», - сказал пленный.

Во время ударов ВС РФ по их позициям стоящие за ними подразделения обстреляли из минометов весь район, где, предположительно, могли находиться российские бойцы, зная, что в этот момент сдавались в плен украинцы из его подразделения.

«Украинская сторона ответила минометным обстрелом всей территории. Ударила по всем позициям, где мы находились. Украинский дрон висел, видел, как мы сдаемся в плен, как мы выходим, как мы ложимся и сдаем оружие. Нас накрыло», - сказал мужчина.

Дмитрий признался, что был удивлен уважительным, человечным и благородным отношением к пленным со стороны российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские минометчики уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков под Белогоровкой в ЛНР, где идут ожесточенные бои. Корректировку огня осуществляли операторы беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.