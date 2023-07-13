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На Урале экипажи БМП преодолели препятствия и провели стрельбы

15:29 13.07.2023
Обучение военнослужащих проходит под руководством инструкторов, у которых есть боевой опыт действий в специальной военной операции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Активную подготовку на полигонах в Свердловской области сейчас проходят добровольцы, которые заключили свой первый контракт. Военнослужащие отрабатывают боевое применение боевых машин пехоты, а также тренируются преодолевать естественные и искусственные препятствия.

Обучение проходит под руководством инструкторов, у которых есть боевой опыт действий в специальной военной операции. Стрельбы велись по статичным и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и группу пехоты условного противника на дистанциях до полутора тысяч метров.

По завершении обучения каждый военнослужащий получит свидетельство об окончании специальных курсов подготовки.

Ранее Минобороны сообщило об ударе по местам хранения украинских боеприпасов. В результате все назначенные объекты были поражены.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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