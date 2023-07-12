Часть поселка в Курской области обесточена после обстрела ВСУ

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Украинские военные обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

«Поселок Теткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. На двух улицах зафиксировано 6 прилетов», - написал он.

По словам губернатора, повреждения получили фасады, окна и заборы двух домов, кроме того, пострадали хозпостройки. Старовойт пообещал оказать помощь людям, чьи дома пострадали от украинского обстрела.

Глава Курской области добавил, что в результате действий ВСУ часть поселка осталась без электричества из-за повреждений ЛЭП. Сейчас аварийные службы работают на месте.

Накануне сообщалось, что украинские националисты обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами.