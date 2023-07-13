Зенитчики показали, как ЗУ-23 бьют по целям в Приморье

Тренировки проходят на полигоне Сергеевский под руководством офицеров - инструкторов, которые имеют боевой опыт в спецоперации.

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В Приморском крае военнослужащие Восточного военного округа уничтожили цели из 23-миллиметровых зенитных установок, размещенных на шасси автомобиля «Урал».

Обучение проходит на полигоне Сергеевский под руководством опытных инструкторов с учетом опыта, полученного в зоне проведения спецоперации. Стрельба ведется из ЗУ-23-2 по мишеням, имитирующим технику, пехоту, беспилотники противника. Помимо этого, бойцы выполняют нормативы по ведению разведки и оперативной смене огневых позиций.

Между тем в пресс-центре группировки «Юг» сообщили, как наши бойцы отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на двух направлениях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.