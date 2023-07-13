Автомобилистов предупредили о появлении новой синей разметки в Москве

Такая разметка уже появилась на востоке и в центре столицы по 30 адресам, уточнили в Дептрансе.

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Московских автомобилистов предупредили о появлении новой разметки на улицах столицы. Речь идет о синем пунктире, который показывает зону платной парковки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Синяя прерывистая обозначает зону платной парковки», - говорится в опубликованном сообщении.

Глава департамента Максим Ликсутов сообщил, что синяя разметка появится на 84 улицах города. Таким образом автомобилистам будет проще найти нужное место для стоянки.

«Такая разметка уже появилась на востоке и в центре столицы по 30 адресам», - приводятся слова Ликсутова.

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