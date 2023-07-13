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Автомобилистов предупредили о появлении новой синей разметки в Москве

Анна Назайкина
13:09 13.07.2023
Такая разметка уже появилась на востоке и в центре столицы по 30 адресам, уточнили в Дептрансе.
Автомобилистов предупредили о появлении новой синей разметки в Москве
© Фото: DtRoad, Telegram
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Московских автомобилистов предупредили о появлении новой разметки на улицах столицы. Речь идет о синем пунктире, который показывает зону платной парковки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Синяя прерывистая обозначает зону платной парковки», - говорится в опубликованном сообщении.

Глава департамента Максим Ликсутов сообщил, что синяя разметка появится на 84 улицах города. Таким образом автомобилистам будет проще найти нужное место для стоянки.

«Такая разметка уже появилась на востоке и в центре столицы по 30 адресам», - приводятся слова Ликсутова.

Ранее стало известно, что в РФ автоматически продлили срок действия водительских удостоверений, которые истекли в 2022 году или истекают в этом году.

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