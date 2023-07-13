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Туристы будут платить сбор в $10 за въезд на Бали со следующего года

Ян Брацкий
12:09 13.07.2023
В прошлом году остров Бали посетили более двух миллионов туристов из разных стран мира.
Туристы будут платить сбор в $10 за въезд на Бали со следующего года
© Фото: Norbert Eisele-Hein, imagebroker.com, GlobalLookPress
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Популярный у российских туристов индонезийский остров Бали вводит въездной налог в размере 150 тысяч рупий (около $10). Платить придется всем туристам начиная со следующего года, пишет газета Jakarta Post.

Как заявил изданию губернатор острова Вайан Костер, сбор единоразовый, рассчитан на весь период пребывания на отдыхе. Плата будет взиматься через специальную электронную систему. Полученные от туристов деньги пойдут на обустройство островной инфраструктуры.

Ранее заместитель посла Индонезии в России Берлиан Хемли заявил, что Джакарта не будет вводить квоты и ограничения для туристов из России, так как работает над увеличением потока гостей. По словам посла, власти готовы показать туристам не только Бали, но и множество других интересных мест.

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