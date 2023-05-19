Индонезия не будет вводить квоты для туристов из России

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Индонезия не будет вводить квоты и ограничения для туристов из России, она работает над увеличением туристического потока в страну. Об этом на полях форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» заявил заместитель посла Индонезии в РФ Берлиан Хемли.

«Нет, никаких ограничений для туристов (не будет. - Прим. ред.), в том числе из России», - сказал он.

По словам Хемли, Индонезия, напротив, старается увеличить число приезжающих в страну, включая россиян. Зампосла также отметил, что власти не фокусируются только на Бали и готовы показать туристам много других интересных мест.

Губернатор Бали Ваян Костер ранее заявил о готовности ввести систему квот для иностранных туристов, которая предполагала бы регистрацию за год до возможного визита на остров и ожидание в очереди на въезд. По его словам, такая мера должна снизить риски нарушения закона иностранцами на острове.

В марте МИД РФ заявил, что Россия может ввести упрощенный визовый режим с шестью странами, в числе которых Индонезия, Индия и Вьетнам. О подготовке соответствующего соглашения рассказал статс-секретарь - заместитель главы Министерства иностранных дел России Евгений Иванов.