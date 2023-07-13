Лавров заявил, что не знает о предложениях Эрдогана по зерновой сделке

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ему ничего не известно о каких-то новых предложениях турецкой стороны по поводу зерновой сделки.

«Судя по всему, речь идет о том, что президенты Путин и Эрдоган обсуждали уже давно, а именно нашу готовность и готовность Турции работать независимо от каких-то иных договоренностей над льготными поставками зерна в развивающиеся страны. Турция была заинтересована в том, чтобы перерабатывать наше зерно», - сказал Лавров.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Ранее в МИД РФ констатировали, что созданные коллективным Западом условия исключают основания для ее продления. На Смоленской площади отметили, что инициатива, целью которой было оказание помощи голодающим странам Африки, превратилась в проект по коммерческому вывозу зерна. За все время действия инициативы нуждающиеся страны получили только 2,6% грузов. Также продолжила деградировать ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.