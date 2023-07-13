Очевидцы сняли на видео пожар в районе Кунцевского рынка в Москве
По предварительной информации, горят стройматериалы на площади 20 «квадратов».
© Видео: mozhaisky, Telegram © Фото: skogers, Telegram
В Москве пожар вспыхнул в районе Кунцевского рынка, столб густого черного дыма поднимается над местом ЧП, соответствующие кадры публикуют очевидцы в социальных сетях.
По предварительным данным, горят стройматериалы на площади 20 квадратных метров.
«Происходит горение стройматериала на открытой площадке, 20 м кв.», - сообщили «Звезде» в экстренных службах.
В начале недели пожар произошел на юге столицы. Тогда загорелось здание автосервиса.