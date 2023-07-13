В стране и мире Очевидцы сняли на видео пожар в районе Кунцевского рынка в Москве Анна Назайкина По предварительной информации, горят стройматериалы на площади 20 «квадратов». © Видео: mozhaisky, Telegram © Фото: skogers, Telegram Читайте нас на: В Москве пожар вспыхнул в районе Кунцевского рынка, столб густого черного дыма поднимается над местом ЧП, соответствующие кадры публикуют очевидцы в социальных сетях. По предварительным данным, горят стройматериалы на площади 20 квадратных метров. «Происходит горение стройматериала на открытой площадке, 20 м кв.», - сообщили «Звезде» в экстренных службах. В начале недели пожар произошел на юге столицы. Тогда загорелось здание автосервиса. Экспертное мнение и аналитика