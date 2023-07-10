В московском Чертаново полыхает автосервис

По сообщениям очевидцев, на месте пожара взрываются газовые баллоны.

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Здание автосервиса вспыхнуло на юге Москвы. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Черный едкий дым над местом пожара было видно издалека. Как пишет «360», на месте инцидента слышны взрывы, внутри здания находились баллоны с газом.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в отдельно стоящем металлическом ангаре. На месте работают все службы города», - сообщили в столичном главке МЧС РФ.

О причинах происшествия не сообщается. По предварительным данным, внутри ангара сотрудников автосервиса не было. На прошлой неделе пожар вспыхнул в помещении московского ресторана «Пушкинъ» на Тверском бульваре. Посетителей пришлось срочно эвакуировать.