В стране и мире ФСБ сообщила о задержании уроженца Пермского края за финансовую помощь украинским боевикам Тимур Шерзад Сообщается, что задержанный был сотрудником одного из российских коммерческих банков. © Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости Читайте нас на: Федеральная служба безопасности России заявила о задержании уроженца Пермского края за госизмену. Он оказывал финансовую помощь врагу. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, уроженца Пермского края, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России», - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанный работал в одном из российских коммерческих банков. Он осуществил безналичный денежный перевод на счет украинской финансовой организации. Целью было приобретение беспилотников, тепловизоров и иных специальных технических средств. Также возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена». Ранее ФСБ задержала граждан России, которые готовили теракт по заданию Украины. Экспертное мнение и аналитика