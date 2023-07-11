ФСБ сообщила о задержании уроженца Пермского края за финансовую помощь украинским боевикам
Федеральная служба безопасности России заявила о задержании уроженца Пермского края за госизмену. Он оказывал финансовую помощь врагу.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, уроженца Пермского края, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России», - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанный работал в одном из российских коммерческих банков. Он осуществил безналичный денежный перевод на счет украинской финансовой организации. Целью было приобретение беспилотников, тепловизоров и иных специальных технических средств.
Также возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена».
Ранее ФСБ задержала граждан России, которые готовили теракт по заданию Украины.