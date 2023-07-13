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Экипаж БМП-3 сорвал атаку украинских боевиков на Краснолиманском направлении

07:03 13.07.2023
Бойцы группы огневого прикрытия уничтожили бронированную технику и живую силу врага.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бойцы группы огневого прикрытия подразделения спецназначения Центрального военного округа сорвали атаку штурмовой группы украинских националистов на Краснолиманском направлении. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Экипаж БМП-3 получил задачу прикрыть штурмовое подразделение. Прибыв в район боевого соприкосновения, бойцы оперативно сориентировались и первым же выстрелом из 100-мм орудия управляемым боеприпасом вывели из строя легкобронированную технику врага.

Затем из спаренной пушки они ударили по живой силе и технике противника, попытавшихся перейти в наступление. За проявленное мужество экипаж машины представили к государственным наградам.

«БМП-3 - это лучшая машина в своем классе. Bradley, Marauder, Puma стоят ниже. Они тяжелее, менее проходимы, слабее», - отмечает командир роты с позывным «Гора».

Напомним, ранее Минобороны России рассказывало, как ивановские зачищают от боевиков населенные пункты под Артемовском. Бойцы ВДВ успешно уничтожают националистов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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