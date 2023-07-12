В Екатеринбурге локализовали мощный пожар рядом с ЛЭП

В тушении огня задействовали 15 единиц техники и 47 человек.

© Видео: ГУ МЧС по Свердловской области © Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью произошел крупный пожар рядом с линией электропередачи. В районе улицы Сибирский тракт загорелись деревянные поддоны и строительные бытовки на площади около 1300 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В ликвидации пожара задействовали 15 единиц техники и 47 человек. На данный момент огонь уже локализовали. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в понедельник на юге Москвы загорелось здание автосервиса. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

В результате инцидента никто не пострадал.