Авиация нанесла удар по сосредоточению сил ВСУ на Краснолиманском направлении

Наступавший противник понес тяжелые потери в живой силе, технике и был вынужден отойти на исходные рубежи.

© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости

Бомбардировочная авиация нанесла удары по командно-наблюдательному пункту, местам временной дислокации и опорному пункту националистов на Краснолиманском направлении спецоперации. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Кроме того, на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества ударами авиации и огнем артиллерии группировки были отражены попытки атак подразделений 95-ой десантно-штурмовой бригады и 42-ой механизированной бригады ВСУ.

«На Краснолиманском направлении расчет РСЗО "Смерч" и экипаж ТОС "Солнцепек" нанесли удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника. Кроме этого, расчетом ЗРК "Тор-М1" сбит беспилотник противника», - добавил Савчук.

Пытавшийся наступать противник понес существенные потери в живой силе и бронетехнике. Четверо боевиков сложили оружие и сдались в плен.

Ранее стало известно, что Ивановские десантники разоружили укрывшихся под Артемовском националистов. Бойцы штурмового отряда «Шторм» незаметно приблизились к их позициям с разных направлений, заставили выйти из укрытия и сдаться.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов