Символы МХТ имени Чехова отправятся на околоземную орбиту в честь 125-летия театра

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Экипаж космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба пополнили три плюшевые чайки. Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский передал символ театра, а также его флаг и фрагмент занавеса. Все эти предметы отправятся на орбиту в честь 125-летия Московского художественного театра, а затем вернутся домой. А у космонавтов теперь появилась еще одна традиция - раньше перед очередной командировкой в невесомость смотрели кино, а теперь еще - спектакль.

Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вместе с семьями проходят в зрительный зал. Признаются, в театре не были уже давно, все свободное время уходит на подготовку. У Олега Кононенко за плечами четыре полета к МКС, в открытом космосе он провел 32 часа. Через два месяца экипаж под его командованием больше чем на год отправится бороздить просторы Вселенной.

«Мы очень долгое и продолжительное время готовимся к полету, поэтому когда мы наконец-то находимся в корабле, он установлен на ракету, мы только покинем нашу родную планету, чтобы выполнять ту работу, к которой мы готовились долгие годы», - рассказал космонавт Олег Кононенко.

Согласно традиции, которая берет свое начало в далеком 1972 году, перед каждым полетом на орбиту экипаж смотрит фильм «Белое солнце пустыни». Сегодня к ней добавилась еще одна, посещение Московского художественного театра имени Чехова.

«Эта традиция дает нам возможность посещать театр чаще, чем было до этого. Тем более, я считаю, если эта традиция приживется, то мы сможем привить ее и будущим экипажам», - считает космонавт Николай Чуб.

Оркестр - полноценный участник театрализованной постановки. На сцене Камерный ансамбль «Солисты Москвы», за дирижерским пультом - Юрий Башмет. Спектакль «Не покидай свою планету» - рассказ о летчике, самолет которого потерпел крушение. Он умирает от жажды и начинает грезить о жизни вдали от дома, на соседних планетах. Маленький принц, Лис - несколько ролей одновременно, здесь исполняет сам худрук театра Константин Хабенский. Но у него есть и помощники - зрители, которые также становятся частью театрального действа.

«Это достаточно символично, не покидай свою планету, в том смысле, что обязательно нужно возвращаться туда, откуда ты родом. Туда, где тебя любят, туда, где тебя ждут. Это относится, конечно, к Олегу и к Николаю», - признался художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский.

В качестве подарка Константин Хабенский передал космонавтам индикатор невесомости. Это мягкая игрушка виде чайки - символа театра. Когда космический корабль будет в невесомости, она поднимется и тем самым даст экипажу понять, что они вышли в открытый космос. В сентябре актеры МХТ приедут на гастроли на Байконур и покажут программу для жителей и сотрудников космодрома. А сам символ театра - чайка украсит корпус ракеты «Союз», на котором очередной экипаж и отправится к МКС.