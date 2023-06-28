В московском метро запустили тематический поезд МХТ имени Чехова

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Этой ночью в московском метро запустили тематический поезд, посвященный творчеству одного из самых прославленных театров России - МХАТу. Торжественная церемония состоялась на станции «Театральная». Событие приурочено сразу к трем датам: 125-летию МХАТа, 100-летию музея МХАТа и 80-летию Школы-студии МХАТ. Как пошутил художественный руководитель театра Константин Хабенский - три в одном. Он пригласил всех, кто пользуется подземкой, изучить оформление состава и очень сожалел о том, что сам сейчас редко бывает в метро.

«Когда я ездил в метро, я читал в пять раз больше. Это было счастливое время, я его запомнил. А сейчас не так часто получается просто потому, что близко живу от места работы», - признался Хабенский.

Худрук и актеры театра первыми оценили оформление вагонов и, судя по всему, остались довольны. Интерьеры выполнены в классических цветах театра, а элементы на бортах повторяют шехтелевский орнамент на занавесе и знаменитую чайку. В поезде можно не только увидеть фото знаменательных событий из жизни театра и его актеров, но и услышать их голоса. Артисты зачитают отрывки из спектаклей, поставленных в разные годы.