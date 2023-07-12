Ракетчики при помощи БПЛА ликвидировали условную ДРГ, которая минировала дорогу перед «Ярсом»

На учении РВСН в Алтайском крае применяются перспективные беспилотные летательные аппараты различного назначения и модификаций.

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На учении РВСН в Алтайском крае применяются перспективные беспилотные летательные аппараты различного назначения и модификаций. На маршрутах боевого патрулирования для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе соединения и охраны подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» применяется широкая линейка БПЛА, рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Беспилотники в режиме передачи прямого видеосигнала обнаружили все условные ДРГ, которые минировали дороги на маршрутах движения колонн. Диверсантам не удалось сорвать подготовку к выполнению учебно-боевой задачи. Подразделениями охраны и разведки РВСН они были своевременно нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям.

Расчеты ПГРК «Ярс» в рамках маневров меняют полевые позиции, оборудуют их, организуют маскировку и охранение. Ракетные части и подразделения рассредоточиваются в лесу для повышения скрытности.

Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Напомним, недавно в 161-й школе техников Ракетных войск стратегического назначения состоялся очередной выпуск прапорщиков - механиков-водителей автономных пусковых установок для соединений подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Выпускники сдали теоретический экзамен и выполнили контрольные упражнения на автодроме. На торжественной церемонии были вручены дипломы о среднем техническом образовании и присвоены новые звания.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.