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Власти современной Польши поддерживают идеалы диктатора Юзефа Пилсудского, в основе которых - ненависть к России. Об этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале. Во времена правления Пилсудского совершались чудовищные преступления, которые Варшава не желает расследовать, уточнил Володин.

«Руководство Польши не способно признавать свои ошибки. Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии», - подчеркнул Володин.

Официальная Варшава всячески отрицает истребление пленных красноармейцев, но подобные преступления не имеют срока давности, уточнил председатель Госдумы. Следственным органам в России необходимо расследовать преступления польского режима, пишет «360».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Польшу враждебным государством, комментируя заявления Варшавы о подготовке к перевороту и боевым действиям в Белоруссии. Представитель Кремля напомнил, что Россия будет выполнять свои союзнические обязательства по защите Белоруссии.