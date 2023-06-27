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Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

05:00 27.06.2023
Боевики окопались в заброшенном частном доме, но были замечены расчетом беспилотника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие Воздушно-десантных войск Тульской дивизии уничтожили опорный пункт украинских националистов. Кадры боевой работы бронегруппы БМД-4М публикует Минобороны РФ. Разведгруппа при помощи БПЛА обнаружила в заброшенном доме на окраине одного из населенных пунктов в зоне СВО, взводный опорный пункт боевиков киевского режима.

«Враг сейчас затаился. Видимо накапливает силы после того, как в прошлый раз получил по шапке. Видимо копит силы, ну и мы время не теряем зря, готовимся отражать, постоянно работаем, ежедневно, круглосуточно, можно сказать. Не даем им продохнуть», - рассказал командир бронегруппы с позывным «Стриж».

Экипажи совершили марш на штатной технике в указанный район. С открытой огневой позиции из 100-мм пушки уничтожили опорный пункт и личный состав националистов на окраине населенного пункта в заброшенном частном доме. После выполнения поставленной задачи, бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.

На минувшей неделе танкисты из штурмовых отрядов Воздушно-десантных войск Российской Федерации уничтожили опорный пункт националистов на Красно-Лиманском направлении спецоперации. Расчеты БПЛА обнаружили сеть опорных пунктов украинских боевиков в лесном массиве и передали координаты противника на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить врага огнем из штатного вооружения Т-72Б3 танкового батальона ВДВ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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