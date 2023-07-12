Аномальная жара может согнуть рельсы в нескольких регионах России

Также возможно и отключение холодильных установок, систем кондиционирования, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций.

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На этой неделе в южных регионах Уральского федерального округа, на территории Республики Башкортостан, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областей из-за жары может произойти деформация железнодорожного полотна. Ожидается, что температура воздуха превысит средние значения примерно на 3-8 градусов, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Отмечается, что возможно и отключение холодильных установок, систем кондиционирования, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций. Из-за этого есть риски возникновения инцидентов и происшествий.

Напомним, накануне сообщалось, что в Екатеринбурге жара достигла рекордных показателей. Столбики термометров впервые за период наблюдений 187 лет поднялись до +40 градусов.

В прошлый раз температурный рекорд был зарегистрирован три года назад, в середине июля. Тогда температура достигала +39,1 градусов.