Жара в Екатеринбурге побила рекорд и впервые достигла 40 градусов

До этого абсолютный максимум температуры был зарегистрирован в середине июля 2020 года.

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В Екатеринбурге жара достигла рекордных показателей, столбики термометров впервые поднялись до 40 градусов, сообщает Уральский Гидрометцентр в своем Telegram-канале.

«11 июля в Екатеринбурге впервые за период наблюдений 187 лет отмечена температура воздуха +40 °С», - приводит RT выдержку из сообщения.

Как утверждается, в прошлый раз температурный рекорд был зарегистрирован три года назад, в середине июля. Тогда температура достигала +39,1 градусов.

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