Замглавы ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что летчики ВКС России выполняют плановые полеты на востоке Сирии.

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Американские летчики активируют системы вооружений при сближении с самолетами ВКС России в сирийском небе, чем грубо нарушают протоколы деконфликтации. Об этом сообщил заместитель главы Центра по примирению враждующий сторон Олег Гуринов.

«Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации <...> По-прежнему отмечается активация пилотами ВВС США систем вооружений при сближении с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии», - цитирует РИА Новости слова контр-адмирала.

Накануне российская Служба внешней разведки уличила Вашингтон в подготовке терактов в Сирии. По данным ведомства тысячи боевиков проходят подготовку на подконтрольной США территории в тренировочных лагерях. Ряды террористов регулярно пополняются за счет заключенных с оккупированной американцами территории.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о подготовке Штатами так называемой «Армии свободной Сирии» с активным участием запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. Боевики концентрируются в районе сирийской Ракки. Цель подобных формирований очевидна, пояснил министр иностранных дел - дестабилизация обстановки в стране.

* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.