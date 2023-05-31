Россия обвинила летчиков США в нарушении протоколов деконфликтации в Сирии
Американские летчики активируют системы вооружений при сближении с самолетами ВКС России в сирийском небе, чем грубо нарушают протоколы деконфликтации. Об этом сообщил заместитель главы Центра по примирению враждующий сторон Олег Гуринов.
«Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации <...> По-прежнему отмечается активация пилотами ВВС США систем вооружений при сближении с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии», - цитирует РИА Новости слова контр-адмирала.
Накануне российская Служба внешней разведки уличила Вашингтон в подготовке терактов в Сирии. По данным ведомства тысячи боевиков проходят подготовку на подконтрольной США территории в тренировочных лагерях. Ряды террористов регулярно пополняются за счет заключенных с оккупированной американцами территории.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о подготовке Штатами так называемой «Армии свободной Сирии» с активным участием запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. Боевики концентрируются в районе сирийской Ракки. Цель подобных формирований очевидна, пояснил министр иностранных дел - дестабилизация обстановки в стране.
* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.