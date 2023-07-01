Глава ЦРУ Бернс заявил, что конфликт на Украине улучшил возможности вербовки агентов в РФ

Уильям Бернс отметил, что сотрудники американской разведки не упустят уникальную возможность для вербовки агентов в России.

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Конфликт на Украине дал уникальную возможность для вербовки агентов в России. Такое заявление сделал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, выступая с лекцией в Великобритании.

Глава ведомства, который с 2005 года по 2008 год был послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации, утверждает, что недовольство специальной военной операцией «продолжит постепенно разъедать российское руководство».

«Это недовольство дает выпадающую раз в поколение возможность нам в ЦРУ, которое в основе своей является разведывательной службой, работающей с людьми», - приводит его слова агентство Reuters.

Бернс подчеркнул, что сотрудники американской разведки не упустят такую возможность.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что глава ЦРУ Уильям Бернс во время своей непубличной поездки на Украину в июне этого года обсуждал проведение переговоров с Москвой до конца 2023 года. Отмечается, в ходе его визита Киев поделился амбициозными планами по «возвращению» утраченных территорий.