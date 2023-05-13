Летающая станция РЭБ: как работает «Орлан-10» на службе у десантников в зоне СВО
БПЛА «Орлан-10» способен круглосуточно и в любую погоду вести разведку, быть ретранслятором для связистов, а также вычислять и подавлять средства связи противника.
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С самого начала спецоперации подразделения ВДВ активно используют беспилотные летательные аппараты «Орлан-10». Они зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.
Расчеты многофункциональных БПЛА «Орлан-10» несут боевое дежурство и круглосуточно совершают вылеты далеко за линию боевого соприкосновения. В условиях помех радиоэлектронной борьбы со стороны противника «Орлан-10» залетает в глубину вражеской обороны. Основной задачей «Орланов» является разведка и поиск целей, корректировка огня различных видов вооружения и видеофиксация огневого поражения военных объектов и вражеской живой силы и техники.
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