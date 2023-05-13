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Летающая станция РЭБ: как работает «Орлан-10» на службе у десантников в зоне СВО

05:00 13.05.2023
БПЛА «Орлан-10» способен круглосуточно и в любую погоду вести разведку, быть ретранслятором для связистов, а также вычислять и подавлять средства связи противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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С самого начала спецоперации подразделения ВДВ активно используют беспилотные летательные аппараты «Орлан-10». Они зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.

Расчеты многофункциональных БПЛА «Орлан-10» несут боевое дежурство и круглосуточно совершают вылеты далеко за линию боевого соприкосновения. В условиях помех радиоэлектронной борьбы со стороны противника «Орлан-10» залетает в глубину вражеской обороны. Основной задачей «Орланов» является разведка и поиск целей, корректировка огня различных видов вооружения и видеофиксация огневого поражения военных объектов и вражеской живой силы и техники.

© Минобороны России

Вместе с тем, беспилотники передают на пункты управления информацию о позициях украинских националистов, их опорных пунктах и огневых точках, а также о самоходных артиллерийских установках. Они обнаруживают бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов. При обнаружении цели БПЛА передают координаты командованию и по ней открывается артиллерийский огонь.

«Особенность при работе на беспилотниках в данной обстановке, в зоне СВО, - это сильное воздействие средств РЭБ противника на беспилотный летательный аппарат. И, следовательно, необходимость расчета выбирать точку старта и посадки, выбирать ее максимально замаскированно, чтобы не демаскировать собственные позиции», - рассказал начальник расчета БПЛА «Орлан-10» с позывным Шмель.

Он добавил, что необходима большая внимательность операторов, а в случае радиоподавления «оператор должен ориентироваться хорошо на местности и быть готовым вывести БПЛА, ориентируясь на линейный и масштабный объекты».

Данный беспилотник оснащен современной оптикой, тепловизорами и камерами с инфракрасным излучением. Он может осуществлять разведку в дневное и ночное время в любую погоду в зависимости от размещенной на его борту полезной нагрузки. Также «Орлан-10» способен быть ретранслятором для связистов. Он может вычислять и подавлять средства связи врага в качестве летающей станции РЭБ.

На пункте управления беспилотником работают два оператора: один управляет с помощью спутника, второй при помощи камеры наблюдает, проводит разведку и отдает команды. Комплекс собирается за несколько минут и способен взлететь с любого места установки стартовой катапульты.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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