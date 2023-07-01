В Индии 25 человек сгорели в пассажирском автобусе

По предварительным данным, водитель не справился с управлением после того, как спустило колесо.

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В индийском штате Махараштра на скоростной автомагистрали сгорел пассажирский автобус. В результате происшествия погибли как минимум 25 человек. Их тела уже извлечены. Об этом заявил заместитель начальника полиции Булдхана Бабурао Махамуни, сообщает ANI. Всех раненых доставили в больницу.

Как сообщает Press Trust of India, автобус врезался в ограждение. По предварительным данным, водитель не справился с управлением после того, как спустило колесо.

Напомним, накануне в Самарской области произошла крупная авария. На 110-м километре автодороги А-300 столкнулись микроавтобус и легковушка.

В результате ДТП погибли 6 человек. По предварительной версии, аварию спровоцировал водитель из Киргизии, управлявший легковушкой Hyundai.