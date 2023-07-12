«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО

По словам Байдена, он ждет день, когда встретится с Зеленским и отпразднует официальное вступление Украины в Североатлантический альянс.

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Президент США Джозеф Байден заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, что тот никуда не денется то ли от НАТО, то ли от США.

По словам Байдена, он ждет день, когда встретится с Зеленским и отпразднует официальное вступление Украины в Североатлантический альянс.

Глава Белого дома поблагодарил президента Украины за то, что тот делает и предупредил: «плохие новости: мы никуда не денемся, вы застряли с нами».

Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. В его рамках страны Альянса подтвердили намерения принять Украину в военный блок, однако после того как все страны-участницы с этим согласятся и когда все необходимые условия для этого будут выполнены.