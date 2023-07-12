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Следователи просят арестовать подозреваемых в снятии скальпа с жителя Электростали

Анна Назайкина
12:13 12.07.2023
Как ранее рассказал пострадавший, подозреваемым не понравился его внешний вид, из-за чего они отрезали ему ирокез, а также попытались снять скальп.
© Видео: СК РФ © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Следователи просят суд об аресте подозреваемых по делу о снятии скальпа с жителя Электростали. Об этом сообщили в СК.

«Следователи ходатайствуют перед судом об аресте подозреваемых в хулиганстве и умышленном причинении жителю Электростали травм», - говорится в сообщении Следственного комитета.

Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении 19-летнему молодому человеку травм в области головы.

Как ранее сообщалось, в минувшее воскресенье, 9 июля, подозреваемым не понравилась стрижка парня, его крашеные волосы, из-за чего они попытались ножом снять скальп с его головы. Подозреваемые отрезали ирокез и кожу с головы прямо на улице рядом с магазином, а затем скрылись. На данный момент они задержаны.

По словам врачей, теперь пострадавшему предстоит кожная пластика. Рана на его голове занимает 20-30% волосистой части.

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