Следователи просят арестовать подозреваемых в снятии скальпа с жителя Электростали
Следователи просят суд об аресте подозреваемых по делу о снятии скальпа с жителя Электростали. Об этом сообщили в СК.
«Следователи ходатайствуют перед судом об аресте подозреваемых в хулиганстве и умышленном причинении жителю Электростали травм», - говорится в сообщении Следственного комитета.
Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении 19-летнему молодому человеку травм в области головы.
Как ранее сообщалось, в минувшее воскресенье, 9 июля, подозреваемым не понравилась стрижка парня, его крашеные волосы, из-за чего они попытались ножом снять скальп с его головы. Подозреваемые отрезали ирокез и кожу с головы прямо на улице рядом с магазином, а затем скрылись. На данный момент они задержаны.
По словам врачей, теперь пострадавшему предстоит кожная пластика. Рана на его голове занимает 20-30% волосистой части.