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МВД Дагестана: воздушный шар с людьми на борту совершил экстренную посадку

Максим Крюков
21:05 01.07.2023
Инцидент с участием пилота и трех пассажиров произошел недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-тау.
МВД Дагестана: воздушный шар с людьми на борту совершил экстренную посадку
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-тау воздушный шар совершил экстренную посадку. Об этом заявили в МВД Дагестана, опровергнув тем самым сообщения о падении летательного аппарата.

«По словам пилота, падения не было, воздушный шар посадил сам пилот. Какие причины вынудили совершить посадку экстренно, он не уточнил», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на борту, помимо пилота, находились три пассажира, жертв в результате происшествия нет. В настоящее время медики устанавливают степень тяжести полученных травм.

Ранее стало известно, что путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло завершили рекордный полет на воздушном шаре, преодолев 2 540 километров, что на 174 километра дальше установленного в 1994 году рекорда японца Мичио Канда. Воздухоплаватели благополучно посадили аэростат на аэродроме Хатанга в Красноярском крае.

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