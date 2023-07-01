МВД Дагестана: воздушный шар с людьми на борту совершил экстренную посадку

Инцидент с участием пилота и трех пассажиров произошел недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-тау.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-тау воздушный шар совершил экстренную посадку. Об этом заявили в МВД Дагестана, опровергнув тем самым сообщения о падении летательного аппарата.

«По словам пилота, падения не было, воздушный шар посадил сам пилот. Какие причины вынудили совершить посадку экстренно, он не уточнил», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на борту, помимо пилота, находились три пассажира, жертв в результате происшествия нет. В настоящее время медики устанавливают степень тяжести полученных травм.

Ранее стало известно, что путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло завершили рекордный полет на воздушном шаре, преодолев 2 540 километров, что на 174 километра дальше установленного в 1994 году рекорда японца Мичио Канда. Воздухоплаватели благополучно посадили аэростат на аэродроме Хатанга в Красноярском крае.