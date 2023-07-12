Дуда заявил, что НАТО может перебросить около 100 тыс. солдат в Польшу в случае угрозы

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Блок НАТО сможет перебросить в Польшу около 100 тыс. солдат в случае реальной угрозы для страны. Альянс принял необходимые для этого решения, заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает ТАСС.

По словам Дуды, в случае нападения на Брестские ворота на территорию страны могли бы прибыть натовские военнослужащие для немедленной обороны. Президент Польши считает, что это решение принято в интересах обороны альянса.

Накануне страны НАТО опубликовали коммюнике, в котором Россия названа самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евроатлантическом регионе. В документе было сказано, что Альянс не стремится к конфликту с Москвой. В то же время военный блок заявил о намерении разместить на востоке Европы дополнительные силы, увеличив при необходимости подразделения до размера бригад.