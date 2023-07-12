Handelsblatt: ФРГ откажется от проекта по созданию центра ремонта танков Leopard в Польше

В Берлине сочли несоразмерной смету расходов на реализацию проекта, пишет издание со ссылкой на источники.

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Германия намерена отказаться от соглашения о центре техобслуживания в Польше, где должны были ремонтироваться поставляемые Киеву танки Leopard. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

Решение должно быть обнародовано в ближайшие дни. В Берлине назвали несоразмерной оплату расходов на реализацию проекта.

Изначально Берлин и Варшава договорились запустить ремонтный завод для танков Leopard на территории Польши. Два немецких оружейных концерна Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann должны были создать совместное предприятие, а польская компания PGZ открыть мастерскую по ремонту танков. Расходы должно были взять на себя немецкие власти.

На днях сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall откроет на территории Украины завод по производству танков и бронетехники. На предприятии также будут обучать украинцев обслуживанию техники.