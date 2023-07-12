Пользователи цифровых рублей будут регистрироваться в специальной системе

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Банк России разработал правила платформы цифрового рубля. Проект положения опубликован на портале проектов и нормативно-правовых актов.

Из документа следует, что на платформе будут открываться счета цифрового рубля, которые будут использовать операторы для перевода денег, а также счета физических и юридических лиц. В положении определены виды цифровых кошельков, порядок их открытия и закрытия, а также перечень операций с цифровыми рублями.

Кроме того, этот документ описывает механизм урегулирования споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей. В проекте положения Банка России указано, что платформа будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздники. Все операции будут проводиться в режиме онлайн.

Накануне Госдума приняла закон о внедрении в России цифрового рубля. Он определяет основные принципы обращения цифровой валюты.