Взял гранатомет и подбил Bradley: российский боец рассказал об эвакуации раненых товарищей

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Один из российских бойцов, который участвовал в отражении атаки украинских националистов на Ореховском направлении, рассказал, как эвакуировал раненых сослуживцев. В какой-то момент, чтобы спасти товарищей, ему пришлось в одиночку остановить бронеавтомобиль Bradley.

«При выводе раненых с лесополки попали под обстрел бронемашины Bradley. Так получилось, что один из раненых был гранатометчиком. Пришлось взять его гранатомет и выстрелить в бронеавтомобиль. Попали, подбили», - вспоминает боец.

Ранее командир 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, генерал-майор Роман Демурчиев рассказал о том, как боевики пытались атаковать на Ореховском направлении. В ходе боя российские военные уничтожили до четырех танков, до шести БМП, одну боевую машину разграждения и до пяти пикапов. Убиты 30-40 человек живой силы противника.

Роман Демурчиев отметил, подобные попытки националисты предпринимают с 7 июня почти ежедневно. За месяц в полосе обороны дивизии уничтожено 78 вражеских танков, 123 БМП и подавлено более 10 орудий.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.