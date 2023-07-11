«Наступали двумя волнами»: командир рассказал об атаках на позиции 42-й дивизии на Ореховском направлении

По результатам боя было уничтожено до четырех танков, из них три Leopard, до шести единиц боевых машин пехоты, из них пять - Bradley.

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Командир 42-й дивизии Роман Демурчиев рассказал, как украинские боевики пытались атаковать позиции подразделения на Ореховском направлении. По его словам, украинские националисты пытались атаковать в пешем порядке при поддержке танков и БМП. Такие попытки длятся с 7 июня практически ежедневно.

По результатам боя было уничтожено до четырех танков, из них три Leopard, до шести единиц боевых машин пехоты, из них пять - Bradley, одна боевая машина разграждения, которая делала проходы в минных полях и до пять пикапов. Убиты 30-40 человек живой силы противника.

«И все это благодаря стойкости русского солдата. Противник вел наступление двумя волнами сначала на подразделения 70-го мотострелкового полка, после неудачной попытки прорвать оборону наступали на позиции 291-го. Они стоят в первом эшелоне, стоят уверенно. Мы готовились к этому. Поэтому ждем еще раз», - сказал Демурчиев.

За месяц в полосе обороны дивизии уничтожено до 557 боевых бронированных машин и колесной техники типа Hammer, рассказал он. Подавлено более 10 орудий, таких как Caesar, M777. Танков - 78, БМП - 123.

«Противник учитывает свои недостатки и ошибки. Сначала он атаковал на большой скорости на боевых машинах и танках. Теперь он тактику эту изменил, теперь пытается наступать только в пешем порядке при поддержке техники. Технику свою бережет - я так понимаю, ее стало меньше», - рассказал он.

Ранее министр обороны Шойгу рассказал, что Киев не достиг целей контрнаступления ни на одном из направлений. По его словам, украинские националисты потеряли больше 26 тысяч боевиков с начала так называемого контрнаступления. Также уничтожены 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley, добавил Шойгу.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.