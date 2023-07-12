Салливан предположил, что Киев получит F-16 от европейских стран

Советник президента США по нацбезопасности не уточнил, когда планируется начать обучение украинских летчиков управлению этими истребителями.

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Киев, скорее всего, получит F-16 от европейских стран, которые располагают этими истребителями. Такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.

Он не уточнил, когда планируется начать обучение украинских летчиков управлению этими истребителями. По словам Салливана, это «займет некоторое время».

Ранее сообщалось, что Британия начнет обучение до 20 украинских пилотов в августе. При этом Лондон не использует истребители F-16.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские пилоты могут приступить к учебе до конца лета. Обучение будут проводить «10 или около того стран НАТО, во главе с Нидерландами и Данией», сказал он.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен сообщала, что тренировки украинских летчиков займут шесть-восемь месяцев.