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Салливан предположил, что Киев получит F-16 от европейских стран

Владимир Рубанов
16:52 12.07.2023
Советник президента США по нацбезопасности не уточнил, когда планируется начать обучение украинских летчиков управлению этими истребителями.
Салливан предположил, что Киев получит F-16 от европейских стран
© Фото: Staff Sgt. Taylor Solberg, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Киев,  скорее всего,  получит F-16 от европейских стран, которые располагают этими истребителями. Такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.

Он не уточнил, когда планируется начать обучение украинских летчиков управлению этими истребителями. По словам Салливана, это «займет некоторое время».

Ранее сообщалось, что Британия начнет обучение до 20 украинских пилотов в августе. При этом Лондон не использует истребители F-16.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские пилоты могут приступить к учебе до конца лета. Обучение будут проводить «10 или около того стран НАТО, во главе с Нидерландами и Данией», сказал он.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен сообщала, что тренировки украинских летчиков займут шесть-восемь месяцев.

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